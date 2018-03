Što se to zbiva među engleskim vozačima ne znamo, ali zato znamo da je prije nekoliko dana jedan pokušao uvjeriti policiju da je Homer Simpson.

Neimenovani muškarac ostao je bez svog Renault Megana nakon što ga je policija u srijedu na autocesti kod engleskog Terringtona zatekla kako vozi bez valjane vozačke dozvole i osiguranja.

Istina, nekakvu vozačku je posjedovao, no budući da je uz pripadajuću fotografiju glasila na Dereka Trottera, legendarnog junaka iz humoristične serije Mućke, vozilo je trenutačno zaplijenjeno.

Naravno, policija iz Norfolka i Suffolka nije mogla odoljeti da "prometnu ispravu" ne objavi na Twitteru, a priči je zanimljivo dodati da se engleska policija s gotovo identičnim slučajem susrela i nekoliko dana ranije.

Istina, na dozvoli tog "bisera" nije pisalo da vozilom upravlja Del Boy Trotter, već - ni manje ni više - Homer Simpson!

#BonnetDeDouche everybody, not even this #Plonkers fake driving licence could stop their car being seized. Driver reported No DL & No Ins #A47 Terrington. #PotPourri #68 pic.twitter.com/OSJnN2RgII