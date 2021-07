Carolyn Bessette i John Kennedy Jr. poginuli su u avionskoj nesreći 16. srpnja 1999. skupa s njezinom sestrom Lauren, a ostalo je nejasno zašto su se odlučili na to putovanje usred noći.

Sina američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, Johna Kennedyja Juniora početkom 90-ih mediji su pratili na svakom koraku i nosio je titulu najseksepilnijeg muškarca na svijetu.

Sve je zanimalo koja će žena uspjeti ukrotiti Johna, a na listi njegovih djevojaka našle su se brojne poznate ljepotice, među kojima su bile Sarah Jessica Parker, Madonna, Cindy Crawford, Daryl Hannah i Brooke Shields. No njegovo je srce osvojila Carolyn Bessette.

Bessette je radila za modnu kuću Calvin Klein i vrlo brzo je napredovala te je postala voditeljica odnosa s javnošću. Upravo joj je posao osigurao sudbonosni susret s Johnom.

Naime, upoznali su se 1994. na zabavi Calvin Kleina i Kennedyja je odmah osvojila Carolyn. Kada ju je John pozvao na spoj, ona ga je odbila i to je njemu bilo nešto novo jer nije navikao na ljude koji ne padaju na njegov šarm.

"Rekao mi je: 'Zvao sam je i nije mi se javila.' Nije mu se to svidjelo. Nije mogao vjerovati da ga je odbila. To se nije dogodilo nikada ranije. Ona zapravo nije vjerovala da je bio ozbiljan", ispričao je svojedobno Johnov kolega.

Uskoro je Carolyn promijenila svoje mišljenje o spoju s Kennedyjem. Kada su postali par, bili su često na meti paparazza i tabloida.

Pratili su svaki njihov korak i svi su govorili kako će Bessette biti sljedeća Jackie Onassis. Osvajala je ljude svojim profinjenim stilom, ljepotom i samozatajnošću.

"Čim sam ih prvi put vidio zajedno, znao sam da između njih postoji nešto posebno", govorio je tada senator Ted Kennedy, Johnov stric. U ljeto 1995. Carolyn se uselila u stan Kennedyjevih u Tribeci, a godinu kasnije par se zaručio.

Vjenčali su se daleko od očiju javnosti 21. rujna 1996. godine u Cumberlandu u malenoj drvenoj kapeli. Nisu htjeli da na ceremoniji budu mediji i to su uspjeli izbjeći. No ipak su procurili neki detalji, poput toga da u crkvi nije bilo struje i svjetlost su pružale stotine upaljenih svijeća. Mladenci su osmislili emotivne zavjete koje su rekli jedno drugome pred uzvanicima.

"Nikad u životu nisam bio sretniji", ispričao je Johnov kum i prijatelj Anthony Radziwill što mu je rekao na dan kad se oženio Carolyn. No nije sve bilo tako bajno. Naime, Carolyn je na vjenčanje kasnila dva sata jer je dobila napadaj zato što nije mogla sama obući vjenčanicu.

Par je otišao na medeni mjesec u Tursku, a odmah nakon povratka u Ameriku paparazzi su ih počeli maltretirati. Nakon što su se vratili s medenog mjeseca, na kućnom su ih pragu dočekale stotine fotografa.

"Vjenčanje nam je velika promjena, a za privatnu osobu kakva je Carolyn još i više. Molim vas da nam date privatnost i mir", rekao je onda Kennedy medijima.

Bessette je zbog tolike pozornosti postala anksiozna, nervozna i frustrirana te joj je teško padalo što je javnost secirala njihov odnos i živote do najmanjeg detalja. No to nije bio jedini njihov problem.

John je htio djecu s Carolyn, a ona to nije željela i trudila se da ne ostane trudna. Nije mogla zamisliti da ih odgaja pod povećalom javnosti. Zbog toga se par sve češće svađao i uskoro se njihova idilična ljubav pretvorila u disfunkcionalan odnos.

Svoje su razmirice rješavali i na ulici pa su mediji imali fotografije na kojima John vuče Carolyn za kosu, ona skida prsten s prsta te viče na njega.

"Dobila si moj prsten, nećeš dobiti moga psa", odgovorio joj je ljutiti Kennedy jednom. Bessette je ispala nasilnica i javnost je smatrala da ona guši Johna i da se promijenio nagore zbog njezinih ispada.

Nisu htjeli davati intervjue i odbijali su ponude da se pojave u brojnim modnim časopisima. Carolyn se bavila humanitarnim radom te je bila česta gošća na političkim večerama, uključujući i one u Bijeloj kući. Ona i suprug bili su veliki prijatelji bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona.

U jednom trenutku pojavili su se navodi da Carolyn uzima kokain te da se zbog konzumacije droge potpuno promijenila. Njezini prijatelji žustro su odbijali takve navode. Navodno je bila ljubomorna na sve žene u Johnovu životu, uključujući i njegovu sestru Caroline Kennedy. Pričalo se da John i Carolyn imaju problema u braku, a navodno su živjeli odvojeno prije smrti.

Ljudi bliski supružnicima rekli su da je Kennedy želio da Bessette potraži stručnu pomoć, a oboje su razmišljali o razvodu. No htjeli su si dati još vremena da se sve promijeni. Trudili su se i išli zajedno na romantična putovanja vikendom i posjećivali terapeuta, ali jedan od problema bio je i što Bessette nije htjela priznati da je ovisna o lijekovima.

Carolyn je poginula u avionskoj nesreći 16. srpnja 1999. skupa sa svojim suprugom Johnom i sestrom Lauren. Malim avionom upravljao je Kennedy, a nije htio imati kopilota. Avion je zbog komplikacija s motorom pao u more, a pet dana kasnije njihova su tijela pronašli na dnu oceana.

Obdukcijom je utvrđeno da nitko od žrtava u krvi nije imao tragove droge ni alkohola, a do danas je misterij zbog čega su se ukrcali u avion usred noći te odlučili krenuti na put. Još više je bilo zbunjujuće zašto se John odlučio na to jer je imao ozlijeđenu nogu i nedovoljno iskustva u pilotiranju i toga su morali biti svjesni i njegova supruga i njezina sestra Lauren.

Bessette je u trenutku smrti imala 33, a Kennedy 38 godina.