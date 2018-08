Zmije s ručicama jedna su od bojih stvari koje smo vidjeli pa smo sigurni da će nasmijati i vas.

Zmije se redovito nađu na popisu životinja kojih se ljudi boje, no to se može vrlo jednostavno promijeniti. Ovih dana na društvenim mrežama kruže fotografije zmija kojima su nacrtane ručice, a to ih iz zastrašujućih pretvara u iznimno slatke životinje.

Neke od nauspješnijih pokušaja da se zmije učini smiješnima okupili smo u galeriji pa svakako pogledajte kako slatke bi bile ove životinje da imaju ručice i osebujnu gestikulaciju.