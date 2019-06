Možete li pogoditi koje su boje kuglice? Većini gledatelja nije uspjelo.

Društvenim mrežama ovih dana kruži slika koja prikazuje 12 loptica i i tri raznobojne crte koje. Svaka loptica ima samo jednu boju crta koje prelaze preko nje dok prekriva druge, a boja loptica varira ovisno o boji pruga koje prelaze preko nje.

Većina gledatelja zaključila je da na slici postoje i tri boje loptica te da se boja podudara s bojom crta koje prelaze preko loptice. No, kako je riječ o optičkoj varci, ništa nije onako kako se čini. Možete li pomnim promatranjem uočiti koje su boje zapravo loptice?

Nevjerojatna istina je da su sve loptice zapravo smeđe. Ova optička varka uspjela je prevariti baš sve, a u nastavku možete pogledati i neke od dokaza.

All the balls are the same color — and that color is *brown*! pic.twitter.com/JriPXHnNYR