Bezosovo lansiranje izgleda kao scena iz filmova o Austinu Powersu, a javnosti nije promakla ta slučajnost.

Milijarderi Richard Branson i Jeff Bezos dotaknuli su rub svemira privatnim raketama u razmaku od desetak dana, no čini se da njihovi podvizi nisu naišli na reakcije javnosti koje su očekivali. Čini se da mali korak za milijardera ovaj put nije bio veliki korak za čovječanstvo, a internet je prepun reakcija koje to pokazuju.

Javnost je posebno inspirirana Bezosovom raketom koja svojim falusnim oblikom podsjeća na raketu zlikovca iz komedija o Austinu Powersu, a neke od reakcija na stvarne prizore koji izgledaju kao scene iz parodije možete pogledati u nastavku.

The entire internet watching Jeff Bezos fly into space. pic.twitter.com/3g7bxjNETM — Jesse McLaren (@McJesse) July 20, 2021

It's really just incredible how much it resembles a... pic.twitter.com/7P1ukhGy8k — Summer Brennan 🌈 (@summerbrennan) July 20, 2021

I’m not the only person thinking of Austin Powers right now …..#JeffBezos #BlueOrigin pic.twitter.com/LKGkWCfvbO — Jhanik (@SirKinahjb) July 20, 2021

Life is Austin Powers now. pic.twitter.com/G4MPEd0XWv — Karl’s farm hand (@MotherofPups) July 20, 2021

Live footage of Jeff Bezos getting ready to go to space. pic.twitter.com/6IZiAKOSHV — Victor Z (@MadVictorZ) July 19, 2021

Picture perfect landing in the West Texas desert! #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/UXQvzBkq6P — Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

Amazon employees watching the live feed 😂 pic.twitter.com/WuWBqB0ezZ — Slave' Popovski ® (@Pslavi) July 20, 2021

Amazon Employees now that Jeff Bezos is in space. #BlueOrigin pic.twitter.com/AMzoeFaPoC — RJ Dralle (@rjdralle) July 20, 2021