Kći američkog predsjednika pokušala je sudjelovati u razgovoru sa svjetskim vođama, a pokušaj je završio neslavno.

Nakon što su francuski diplomati na društvenim mrežama objavili isječak razgovora između svjetskih vođa u koji se vrlo nespretno pokušala uvući i Ivanka Trump, kći američkog predsjednika, ljudi iz cijelog svijeta počeli su ubacivati Ivanku u ostale povijesne sastanke u koje se jednako ne uklapa.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ