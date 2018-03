Kada se već našao u prilici, mladić se nije štedio. Od naivne je žrtve seks tražio tri do sedam puta dnevno.

Neimenovani muškarac (24) iz novozelandskoga grada Rotorue osuđen je zbog prijetnji i napada nakon što je najprije od jedne djevojke iznudio seks na prijevaru.

Mladić je djevojci ispričao kako su ga nepoznati ljudi pretukli i prisilili da ispije bočicu ispunjenu otrovom te istaknuo da će umrijeti ukoliko toksine ne iznoji u sljedećih 48 sati.

Nedugo potom joj je s nepoznate e-mail adrese počeo slati instrukcije što da čini, te je joj je između ostaloga napomenuo da mu može spasiti život samo ako ga četiri puta zadovolji (nije navedeno, ali pretpostavljamo oralno, op.a.) i ako se s njim tri puta poseksa.

Nesretnica je na sve pristala uvjerena da će mu tako pomoći, ali na njezinu žalost, tu priča nije stala. Pošta joj je nastavila dolaziti, a s njom i prijetnje da će joj stradati obitelj ako "otrovanom" uskrati razonodu.

Seks je naredno vrijeme tražio tri do sedam puta dnevno, a uz njega i priliku da snima pomoću mobitela. Uz to joj je obećao automobil i goleme iznose novaca ukoliko bude poslušna, međutim predstavi je ipak došao kraj nakon što je napokon posumnjala da je on taj koji šalje mailove.

Kada ga je s time suočila, mladić joj je zavrnuo ruku i bacio je na tlo, a u sve se napokon umiješala i policija nakon što ju je prijatelj nagovorio da ga prijavi.

Na suđenju se moglo još ponešto čuti o njezinoj naivnosti, pa tako list New Zealand Herald prenosi i to kako je odbacio njezin prijedlog da otrov izbaci iz tijela pomoću drugačije tjelesne aktivnosti.

Naime, nakon što mu je predložila da toksine iznoji pomoću trčanja, on joj je uzvratio objašnjenjem da se u njemu nalazi jedinstven otrov koji se iz organizma može izbaciti samo na posebne načine.

Mladić će na izricanje presude biti izveden 25. svibnja.