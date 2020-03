Šaranje po javnim površinama iskoristili su za promicanje pozitivnih poruka, povjerite mogu li i vama popraviti dan.

Šaranje po zidovima i ostalim javnim površinama obično samo stvara nered, no glavni krivci za to su nemaštoviti vandali koji vole obilježavati svježe fasade svojim imenima ili dosadnim porukama. No, vandali mogu biti i kreativni te širiti ljubav i dobro raspoloženje.

Neke primjere takvog oblika vandalizma prenosimo u galeriji pa provjerite mogu li vam njihove poruke uljepšati dan.