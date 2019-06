Turisti su pohrlili u zonu isključenja i objavili neke dosta diskutabilne fotografije.

Iako je serija ''Černobil'' hvaljena zbog sablasnog prikazivanja tragedije u nuklearnoj elektrani, čini se da je podsjećanje na uznemirujući događaj samo dodatno zainteresirao turiste za posjet poprištu nesreće.

Turisti tako sve češće objavljuju fotografije iz Pripjata, no neke od njih su dosta neukusne. Na to je upozorio i autor serije koji je na Twitteru zamolio turiste da pokažu poštovanje prema svima onima koji su patili i žrtvovali se u užasnoj tragediji.

Neke od fotografija koje su turisti podijelili na društvenim mrežama

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.



If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.