Plenković rijetko izlazi iz odijela, a provjerite kako vam se sviđa u Top Gun izdanju.

Francuska vojska na službenom je profilu na Twitteru objavila fotografije s nosača zrakoplova Charles se Gaulle koji je posjetio i hrvatski premijer Andrej Plenković, i to u ''Top Gun'' izdanju u kakvom ga još nismo vidjeli.

Plenković odgovorio na Milanovićevu zabranu preleta vojnih aviona: "Netko očito vodeći se vlastitim praksama cigara i konjaka, misli da mi to radimo"

Plenković odgovorio na Milanovićevu zabranu preleta vojnih aviona: "Netko očito vodeći se vlastitim praksama cigara i konjaka, misli da mi to radimo"

Njegova pojava ostavila je bez teksta brojne korisnike društvenih mreža, no neke je inspirirala na pisanje komentara. ''Top Gun prop'o'', ''Poručnik Pete Mitchell na aparatima'' i ''Volim miris napalma ujutro'' samo su neke od reakcija na fotografije, a možete ih pogledati u nastavku.

- Mama, mama, želim Top Gun!

- Imaš Top Gun kod kuće...

Top Gun kod kuće:

Andrej Plenković (Foto: Armée française - Opérations militaires/Twitter)

#CLEMENCEAU22 | Visite du premier ministre 🇭🇷 Andrej Plenkovic à bord du @French_CSG , dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et du partenariat stratégique 🇫🇷 🇭🇷. Un partenariat ambitieux pour une #coopération de défense forte. pic.twitter.com/CsPOUotkq1

Orange is the new black