Činilo se kao da vrijeđaju Hrvate, a onda su se objasnili.

Profil EMSC na Twitteru redovito obavještava o potresima diljem svijeta, a čini se da je od zagrebačkog potresa profil skupio puno pratitelja iz Hrvatske. Rasprave i svađe oko toga tko je osjetio potres i je li bio ''mali ili veliki'' mogu se stalno čitati u komentarima, no jedna nedavna poruka zbunila je Hrvate.

EMSC je u objavio napisao: ''Ljude iz Hrvatske muče svi ti silni mali potresi. Dokle više??? Taman za laku noć! Ima li kraja???? Čisto da nas podsjeti da je tu!.... Su najiritantniji izrazi ikad i ispadate smiješno i jadno. Trese se i trest će se još dok je Zemlje! Bilo bi vrijeme da se naviknete!''.

Poruka na prvi pogled izgleda kao da EMSC ismijava Hrvate pa im je uputio poruku na hrvatskom kojom pokušava doprijeti do njih. U odgovorima se tako mogu pročitati komentari poput: ''Je li nas to EMSC upravo pokopao?'' i ''Haha, možete biti sigurni da će Balkanci donijeti kaos i isprovocirati inače vrlo smiren i normalan profil'', a bilo je i onih koji su se osjetili prozvanima pa su prozvali Freda, jednog od voditelja profila, da je bezobrazan i vrijeđa Hrvate.

Osim što je zanimljivo da Hrvati već znaju poimence ljude iza profila, još je zanimljivije da je sve bio veliki nesporazum. Naime, iz EMSC-a su poručili da komentar na hrvatskom nije bio njihov već su podijelili komentar s aplikacije kojim su htjeli pokazati da je situacija u Zagrebu još uvijek ozbiljna jer ljudi žive u stalnom strahu od malih potresa. Kako je došlo do ovog nesporazuma, svakako provjerite u nastavku:

No, not at all, this was just a copy of a comment left on the app that I believe (at least its English translation) illustrates how difficult the situation remains today. Sorry if it has been misunderstood https://t.co/Lu5i7ylIPq