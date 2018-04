Garyju Almeda nije najstarija žena s kojom je dosad hodao. Kada je bio nešto mlađi, u vezi se neko vrijeme nalazio sa 77-godišnjakinjom.

Kada je ljubav u pitanju, godine su samo broj. Tako barem govori Almeda Hardwick iz Maryvillea u saveznoj državi Tennessee, koja se gotovo pune dvije godine nalazi u braku s čak 53 godine mlađim Garyjem.

U Garyju je, ističe Almeda, pronašla srodnu dušu, a da ga želi uz sebe do kraja života, spoznala je već onog trenutka kada se zagledala u njegove smeđe oči.

Gary je potvrdio da se između njih rodila ljubav na prvi pogled, a koliko im se žurilo da stupe u brak, svjedoči činjenica da su prstenje razmijenili nakon samo dva tjedna poznanstva.

"Na Almedi su me najprije privukle njezine predivne plave oči, a do kraja me osvojila karakterom. Uvijek je spremna na smijeh i savršeno smo se spojili. Vežu nas mnoge stvari, volimo čak i istu glazbu", istaknuo je mladić koji je ljubav pronašao na rođendanskoj zabavi u pizzeriji i koji je svoju dragu nahvalio kao odličnu ljubavnicu u krevetu.

Ipak, Almeda nije najstarija žena s kojom je dosad hodao. Prije nego što je upoznao sadašnju suprugu, taj se mladić dvije godine provodio sa 77-godišnjom ženom, koju je naposljetku ostavio kada je postala previše posesivna.

"Nikada me nisu privlačile mlađe. Čak i kada mi je bilo trinaest, privlačile su me isključivo starije žene", priznao je Gary, kojeg je odgojila baka.

Baka je Almedu prihvatila i podržala vezu, međutim odnos s 53 godine mlađim muškarcem nije baš najbolje sjeo njezinu sinu. S majkom i danas ne razgovara, ali zato se s Garyjem sjajno provode njezini unuci, koji u bakinu novom suprugu više vide prijatelja negoli djeda.

"Da je čudno, čudno je. Ali hej! Živimo u 21. stoljeću i ljudi imaju pravo živjeti onako kako ih je volja", kazao je indiana Elliott, 17-godišnji Almedin unuk.