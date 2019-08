Glumica s odličnim smislom za humor na Twitteru je podijelila seriju fotografija koja joj je popravila dan.

Gillian Anderson 9. kolovoza proslavila je 51. rođendan, a glumica vjerojatno najpoznatija po ulozi agentice Scully u seriji "Dosjei X" na Twitteru je podijelila seriju fotografija za koju kaže da joj je uljepšala rođendan.

Na fotografijama su njezine slike uspoređeni s različito dizajniranim vibratorima koji, nekim čudom, odlično odgovaraju njezinim opravama sa slika. Nevjerojatna sličnost koja je oduševila i glumicu nasmijala je publiku diljem svijeta, a neke od prizora prenosimo u galeriji.

My favourite thing ever. You have seriously made my birthday https://t.co/G9OdtW1Etb