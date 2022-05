Nakon dva propala braka glumica Kaley Cuoco pronašla je novu ljubav. Njezina nova ljubav je glumac Tom Pelphrey, a ona je objavila njihove zajedničke fotke.

Samo nekoliko mjeseci nakon drugog razvoda, glumica Kaley Cuoco (36), pronašla je novu ljubav. Riječ je o glumcu Tomu Pelphreyu (39).

Američka zvijezda podjelila je na društvenim mrežama fotografije i omiljene momente s glumcem Tomom Pelphreyem, a čini se da uživa u novoj ljubavi.

Uz fotografiju koju je objavila u priči na Instagramu emotivno je dodala: "Evo kako živimo u posljednje vrijeme". Dodala je i jedan poetičan citat "Sunce se probija kroz oblake, zlatne zrake klize u moje oči i srce, a žute zrake razbijaju sivilo".

Podijelila je njihove dvije fotografije, a na jednoj od njih su pozirali naslonjeni licem jedno na drugo, dok je na drugoj Kaley naslonjena na Tomovo rame. Na slikama su vrlo nasmješeni i sretni.

Kaley je nedavno okončala trogodišnji brak s Karlom Cookom. Prije Karla bila je u braku s tenisačem Ryanom Sweetingom, od kojeg se razvela 2015. godine, a zbog kojeg se na prvu učinilo da je izgubila vjeru u ljubav.

"Moj bivši dečko u potpunosti mi je uništio značenje riječi 'brak' i on je kriv za razvod jer to nije bila osoba u koju sam se zaljubila. Udala sam se za čovjeka koji se u potpunosti promijenio te sam mislila kako se više nikada neću udati", jednom je prilikom izjavila Kaley, koja se za tenisača udala na Novu godinu u ružičastoj vjenčanici.

Poslije njega bila je uvjerena da je Karl onaj pravi kad ga je upoznala 2016. godine.

''Znala sam da moram biti strpljiva. Morala sam proći kroz puno stvari, ali to me dovelo do Karla'', rekla je tada.

U razgovoru s Glamourom, dva puta razvedena Kaley, rekla je kako se više nikada neće udavati. "Voljela bih imati dugotrajnu vezu ili prijateljstvo, ali se više nikad neću udati" , nadodala je glumica.

Kaley je ranije ljubovala i s kolegom Johnnyjem Galeckijem s kojim je glumila u seriji ''Teorija velikog praska'', no o njihovoj vezi malo se toga zna.

''Jako smo dobri prijatelji. Kaley nije samo moja bivša djevojka, ona je dio mog života. Nisam prije htio govoriti o našoj tajnoj ljubavnoj vezi jer nisam htio da to utječe na naš posao'', rekao je Galecki jednom prilikom.

