Donald Trump tvrdi da je najbolji način sprečavanja šumskih požara grabljanje šuma jer je to navodno čuo od finskog predsjednika.

Nakon strašnih požara u Kaliforniji, na koje je Trumpova prva reakcija bila prijetnja smanjenja budžeta Kaliforniji, američki predsjednik u cijelu je priču nekim čudom uspio uplesti i Finsku.

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments!