Policija iz engleskog Warwickshirea na svojim internetskim stranicama i društvenim mrežama objavila je elektronski crtež muškarca osumnjičenog za pljačku koji je mnoge nasmijao.

Muškarac s fotografije opljačkao je ženu u 40-ima koja je policiji dala njegov opis, no mnogi se pitaju je li on u potpunosti točan.

Naime, muškarac na fotografiji ima neprirodno velika usta, zbog čega su mnogi počeli zbijati šale i usporedbe, prenosi Večernji list.

Dok jedne podsjeća na Grua iz poznatog animiranog filma 'Despicable Me' drugima je razbojnik isti Rylan Clark. Na koga vas podsjeća, prosudite sami.

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e