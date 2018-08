Dalmatincima nikad ne ponestane anegdota o stranim turistima pa postoji i karikatura tipičnog gosta.

U Facebook grupi "Dnevna doza prosječnog Dalmatinca'' objavljen je status u kojem se prenosi karikatura turista iz perspektive "prosječnog Dalmatinca". Objave je već prikupila preko 2000 lajkova, a u komentarima se mogu pročitati dodatne anegdote o turistima na Jadranu.

U statusu piše: "Dođe na more opremljen cili ko da traži Atlantidu. Kad vidi da niko drugi ne ulazi u rozin perajama u more, skine se bos i glumi da je riba. Za pet sekundi nabode se na ježa. Arlauče ko da je nogu izgubija. Domaći debili mu kažu da je jež zaštićen i da će morat platit kaznu. Pošalju ga u Špira u konobu da ostavi 100 eura, a dalje će oni sve riješit. Sutra ujutro odluči da će odj... more i te pi*darije. Obuče japanke i popne se na Biokovo. Mobitel mu bude na jedan posto. J... mater svima što je brdo veće nego na slici. Sa sobon nosi bocu od po’ litre vode da može na vrhu zalivat neko stablo kojemu je vruće. Dok igra igricu koju je skinija na Ajfon, upadne u neku jamu. Doziva prvo mater pa ženu, ali se niko ne javlja. Ne radi ni mobitel, gle čuda. Onda skače na jednoj nozi. Opet ništa. Za tri dana dođe helikopter po njega. Bude cili sritan kako je ispa junak. Završi u novinama i na televiziji. U bolnici mu poklone tri prekrasne boce infuzije. Traže mu i potpis na izlazu. Kad dođe u apartman kod babe Stanke, čekaju ga žena, dica, rakija i suve smokve. Dogodine dođe opet i svima kaže kako je Dalmacija predivno misto za odmor"

U komentarima se mogu pročitati anegdote kao što su: "I obavezno pusti dite od 8 do 8 da trči po plaži i onda zove mene jer misli da ima sunčanicu,a ja dan dijagnozu da je samo izgorija na suncu. Da ne spominjen onog koji je pokuša otplivat na Brač jer mu se učinio blizu", "Ma nismo u redu. Treba tiskati uputstva za upotrebu : kako koristiti more, škrape, gdje i kako ići, što jesti, koje igračke napuhavat", "A zaboravija si štramce i turneje do Italije, j... ga, to je tu, preko puta , ako uspije ostat živ na štramcu, onda ga pogodi grom.."