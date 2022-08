Papir na vjetrobranu obično nije dobar znak, no ova poruka oduševila je mnoge.

Na stranici ''Prometne zgode i nezgode'' objavljena je fotografija poruke koju je vozač primijetio na automobilu kad se vratio do parkirnog mjesta. U poruci je pisalo: ''Kontrolor je krenu da vam kuca kaznu pa sam vam uplatio SMS-om 2 sata parkinga (do 12:10h). Kad se nađete u mojoj situaciji, pomozite i vi nekome da mu ne kucaju kaznu...''.



''Ovakve stvari me vesele i ponosan sam što je dio mog naroda. Hvala ti što postojiš, čovječe!'', napisao je jedan korisnik na Facebooku, a drugi je napisao da je i one nekome platio kaznu, no nije ostavio poruku jer ga je naživcirao kontrolor koji mu prvo nije dozvolio da plati. Imate li i vi sličnih iskustava, svakako nam pišite u komentarima.