Neke javne površine dizajnirane su kako bi odbile ljude, pogledajte kojim se sve metodama dizajneri služe.

Profil na Twitteru ''Hostile Design'' skuplja prizore uglavnom javnog prostora koji je dizajniran kako bi bio neudoban i odbojan ljudima, poglavito bekućnicima. Na brojnim objavama se mogu vidjeti klupe iz različitih dijelova svijeta kojima je cilj ''boriti se protiv beskućništva'' tako da dizajnom onemogućuju ležanje na klupama.

Drugi oblici dizajna su manje suptilni i uključuju šiljke kojima je zadatak ograničiti sjedenje ili stajanje u određenim prostorima, a tu su i sjedalice koje su namjerno dizajnirane da budu neudobne kako bi ubrzale cirkulaciju mušterija u lokalima.

Neke od primjera dizajna koji prostor čini neudobnim i odbojnim za ljude svakako pogledajte u nastavku pa obratite pažnju na okolinu i provjerite ima li sličnih primjera i u vašoj sredini.

After the government of São Paulo, Brazil installed rocks to prevent the houseless from resting under this bridge a local priest, @pejulio, decided to destroy them. pic.twitter.com/MCosHiC7Qt