Nepoćudni muškarci uvijek pronalaze nove načine vrebanja žena, pogledajte kakve sve poruke šalju.

Prije postojanja društvenih mreža djevojke su strepile od neželjenih uleta u klubovima, na poslu, u trgovinama, u sredstvima javnog prijevoza... ali su se kod kuće uglavnom osjećale sigurno. No čini se da danas ljigavci mogu doprijeti do njih čak i kada su na sigurnom, i to koristeći privatne poruke na društvenim mrežama.

Instagram profil ''Poruke udvarača'' prenosi neke od neželjenih i ničim izazvanih poruka koje žene svakodnevno dobivaju na društvenim mrežama, a kakvi im se sve ljigavci javljaju, provjerite u galeriji.