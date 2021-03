Chuck Norris 366 nova je izborna lista za predstojeće izbore u Zagrebu, predstavljena u srijedu pod sloganom "Vodit ću Zagreb drukčije - kao šerif".

"Dragi sugrađani, dozvolite mi da vam ispunim sve želje jer jedini ja to mogu. Neću biti samo gradonačelnik Grada Zagreba ili gradonačelnik Hrvatske, ja ću biti gradonačelnik svemira!" istaknuli su emisari Chucka Norrisa okupljeni u predizbornom stožeru stranke u Norris caffeu u zagrebačkom naselju Sloboština.

Ističući kako se legendarni Chuck Norris teška srca odlučio kandidirati za zagrebačkog gradonačelnika baš na svoj 81. rođendan, potencijalni ministar kulture Kruno Lokotar ispred Chuckova spomenika naglasio je i poseban politički apel svim Zagrepčanima.

"Upozorenje: Stavljanjem vlastoručnog potpisa potvrđujete kako ste svjesni sljedećeg - Chuck Norris može ispuniti sva svoja i predizborna obećanja drugih kandidata zajedno te odgovara za posljedice isključivo samom sebi."

U predstavljenom programu izdvaja se "Chuckovih 5 laganih" predizbornih obećanja.

Kao prva istaknuta je zabrana potresa u Gradu Zagrebu, slijedi veliko pivo po cijeni malog te adventska kućica po svakom kućanstvu. Najavljena je i borba za 8000 eura za rad iz kafića te 12.000 eura za rad s terase kafića, i to zbog izloženosti vremenskim uvjetima te zabrana coffee to go i obvezno uvođenje "kafićkog sata" uz obvezno ritualno ispijanje kave uz novine i tračeve od 9 do 12 sati svakog dana.

Između ostalih dvadeset predizbornih obećanja izdvajamo smanjivanje troškova jer, kako Chuck kaže, "smanjujući gradsku upravu na samo jednog čovjeka - sebe, istovremeno ću biti gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i savjetnik samom sebi. Sam ću i obavljati i dužnosti pročelnika ureda jer je samo 27 gradskih ureda".

Najavljeno je i kako će Zagreb učiniti tako privlačnim za život da će gradonačelnik New Yorka poželjeti sagraditi na Manhattanu “Zagreb na Hudsonu”, svakodnevno postrojavanje rendžerske postrojbe na konjima ispred Gradskog poglavarstva točno u podne te liječenje svih političara od laži gledanjem u oči Brace sa Srebrnjaka.

Inicirat će i preimenovanje ulica i trgova - po imenima akcijskih junaka - Ramba 3, Rockyja 4 i Stevena Seagala, betonizaciju i čelično ojačanje Lenucijeve potkove te gradnju najveće fontane na svijetu usred zagrebačkog rotora.

Zaključno, u programu je istaknuto i učenje Pavla Kalinića kako se pravilno stavlja beretka na glavu, obvezno nošenje Chuck Norris brade za muškarce i žene te zbrinjavanje gradskog smeća i otpada na novom odlagalištu - u Remetincu.