Camilla Parker Bowles supruga je princa Charlesa, a njezin je život bio obilježen skandalima i aferama. Čime je ova dama zavela britanskog prijestolonasljednika?

Sjećate li se kultnog intervjua princeze Diane koja pred milijunskim gledateljima priznaje kako ju njezin suprug, princ Charles, ne voli već je zaljubljen u drugu ženu?

Lady Di tada je opisala svoj neuspješan brak kao "prenapućen" jer ih je u bračnom odnosu uvijek bilo troje, a ne dvoje. Tko je bila ta treća osoba koja se spriječila između lijepe i mile princeze i kraljičinog sina princa Charlesa?

Camilla Parker Bowles žena je velike karizme koja desetljećima ne prestaje intrigirati medije. Od posrnule žene britanskog visokog društva došla je do titule vojvotkinje od Cornwalla i druge žene princa Charlesa. Koja je njezina priča?

Camilla je rođena u uglednoj obitelji koja joj je omogućila vrhunsko obrazovanje i internacionalno iskustvo studiranja, pa je u vrlo ranoj dobi Camilla postala zanimljiva mlada žena bogatog iskustva. Poznanstva u visokim krugovima uveli su je u društvo aristokrata i visokih vojnih dužnosnika pa se Camilla, za koju se govorilo da posjeduje iznimnu seksualnu energiju, ubrzo udala za zapovjednika Andrewa Parkera Bowlesa s kojim je dobila i dvoje djece.

Vjenčanje je bilo medijski spektakl i smatralo se najbitniji vjenčanjem britanske elite 1973. godine, a slavlju je prisustvovalo gotovo 800 gostiju. Kako je Andrew bio vojnik u direktnoj službi kraljice Elizabethe, ona i njezina majka, Kraljica Majka, bile su prisutne na vjenčanju.

Iako je sve djelovalo idilično, Camilla nije bila jako zaljubljena u svog supruga, a od njegove postelje draža joj je bila tuđa. Tako je par godinama živio odvojeno da bi se nakon 21 godinu finalno razveli 1994.

Camillu su od rane mladosti opisivali kao snažnu ženu jaka karaktera i neobičnog šarma. Iako ju se ne može nazvati ljepoticom, Camillina karizma učinila ju je miljenicom među muškarcima, a njezinim čarima nije mogao odoljeti niti princ Charles, najstariji sin kraljice Elizabethe.

Romansa između prijestolonasljednika i Camille bit će skandal stoljeća za Britance, a trajat će desetljećima.

Navodno su se Camilla i Charles upoznali sredinom 1971. u trenutku kada je Camilla bila kratko prekinula s Andrewom. Upoznali su se na kućnom partyju zajedničke prijateljice, a ubrzo su postali bliski prijatelji. Svjedoci navode kako je od prvog trenutka njihova susreta bilo jasno kako se radi o snažnoj kemiji. Prijateljstvo je preraslo u ljubav, a uskoro su i službeno postali par. Zajedno su odlazili na polo utakmice i javno ljubovali, a Charles je Camillu upoznao i s kraljicom i dovodio ju na obiteljska okupljanja. Ipak, Charles je morao otići s mornaricom na dugo putovanje - Camilla ga je ostavila i udala se za Andrewa.

Oko njihova prvog prekida i danas se pletu priče. Naime, postoje priče da je njihov prekid organizirala Charlesova obitelj koja ga je namjerno udaljila od Camille ne bi li on pronašao prikladniju suprugu.

Najveća zamjerka koju je kraljevska obitelj imala protiv Camille bila je njezina seksualna prošlost. Camilla je bila u vezi s nekoliko muškaraca, a znalo se i da se vrlo slobodno ponaša kada tako poželi. To nije bilo prikladno ponašanje za moguću suprugu jednog princa i potencijalnu buduću kraljicu.

Ipak, svi se slažu da je od početka bilo jasno kako su Camilla i Charles idealan par.

Princ i Camilla ostali su bliski prijatelji no odnos im je opet postao romantične naravi 1980., nedugo prije no što se Charles oženio princezom Dianom. Znala je i to Diana pa je na svom vjenčanju za Charlesa u redovima crkve u kojoj se udala tražila Camillino lice. Iako su bili ljubavnici cijelo vrijeme dok je Charles bio u braku, afera je postala medijska senzacija tek 1992. kada je Diana o svemu progovorila.

1993. su telefonski razgovori između Charlesa i Charlesa tajno snimljeni, a transkripti pušteni u javnost. Bilo je očito kako su oboje oženjeni za ljude koje ne vole, dok je prijateljstvo i romansa među njima gorjela istim žarom kao i dvadeset godina ranije. Godinu dana kasnije, Charles je napokon priznao kako mu je "Camilla najbolja prijateljica, a to će i ostati". Time je sve o osjećajima princa bilo rečeno.

Čim se razveo od princeze Diane, zaljubljeni Charles je obznanio kako o njegovoj vezi s Camillom "nema pregovora". Napokon je bio s onom koju je volio. Nakon nesretne pogibelji princeze Diane, par se malo pritajio da bi napokon 1999. po prvi puta zajedno došli na neki društveni događaj.

U veljači 2005. objavljena je velika vijest na koju se čekalo desetljećima - Camilla i Charles se vjenčaju. Iako je Crkva smatrala da je nedopustivo da se Charles oženi po drugi puta i to ženom koja je već jednom bila udana, ništa ih nije spriječilo na njihovom putu pa su napokon razmijenili zavjete u travnju 2005.

Građansko vjenčanje bilo je dovoljno da Camilla postane vojvotkinja od Cornwalla.

Od fatalne zavodnice do vojvotkinje, Camilla je prošla dug put od omražene žene koju su krivili za nesreću omiljene Diane, pa sve do legitimne supruge prijestolonasljednika koja danas uživa veliki ugled.