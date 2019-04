Ljudi se ne mogu dogovoriti koje boje su tenisice sa slike.

Ovih dana društvenim mrežama kruži još jedan dokaz da ljudska percepcija može varirati od osobe do osobe. Nakon famozne haljine koja je 2015. podijelila internet, uslijedili su brojni slični primjeri, a sada se ljudi ne mogu dogovoriti koje su boje tenisice.

Sliku koja je podijelila internet možete pogledati u nastavku i u anketi odgovoriti što vidite. Neki na slici vide sive tenisice s tirkiznim vezicama i crtom dok drugi vide roze tenisice s bijelim vezicama i crtom. U nastavku možete dobro pogledati sliku i donijeti svoju odluku, a ispod slike prenosimo i "točan odgovor".

Here we go again..some people say they see Pink and White on the shoes. This is an obvious Grey & Teal to me.. pic.twitter.com/9xIArEGzD5