Parkirao je automobil na pločnik i dobio odvratnu osvetu.

Na stranici ''Prometne zgode i nezgoda'' objavljene su fotografije snimljene na Bačvicama. Na njima je zabilježen automobil koji je parkirao na nogostupu i pješacima zapriječio put pa mu je netko od nezadovoljnih prolaznika odlučio razmazati izmet oko kvake.

Ovaj način osvete podijelio je korisnike Facebooka pa tako neki smatraju da je vozač dobio ono što je zaslužio, a drugi da je ipak riječ o neukusnoj osveti. U komentarima piše: ''Odlična ideja! Kaznio si ga, a nisi oštetio auto! Bolje ovako nego kad izgrebu ili sprejaju po autu'', ''Lik je stvarno zasrao ovaj put'', ''Inovativno i zahtjevno'', ''Svaka čast osobi. Odličnu je poruku poslala, a i originalnu'', ''To nije dosta, trebalo je cijeli auto''.

Među komentarima su se našli i oni kojima se ovakva ulična pravda nije svidjela: ''Idioti ste svi koji ovo podržavate. Ako je netko krivo parkirao, postoji pauk i policija. A vi koji podržavate ovo, baš me zanima da je neki debil ova vama napravio, je l' bi i dalje to podržavali. Meni da je to netko napravio, svaki dan bi tamo parkirao i čekao u grmu s palicom, pa kad bi naletio idiot ponovno, jao što bi se najeo govana tih istih. Polizo bi do zadnje mrvice''.

Fotografije koje su podigle prašinu na društvenim mrežama i izazvale lavinu komentara prenosimo u nastavku pa procijenite sviđa li vam se ovaj oblik ulične pravde ili mislite da je neprimjereno osvećivati jedan oblik kršenja zakona drugim oblikom.