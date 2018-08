Pronašla je način kako ispuniti svoje maštarije i ujedno prikupiti preko 100.000 Instagram obožvatelja.

Salvia je transrodna osoba koja se identificira kao žena, a njezin Instagram profil pomaže joj da se nosi sa svojom intenzivnom dismorfijom. ''Imam problema s rodnom dismorfijom i to me natjeralo da izmijenim svoj izgleda jer mi je ugodnije da ljudi ne mogu identificirati moj rod nego da me video kao muškarca'', objašnjava Salvia.

''Vjerujem da je ljepota potpuno subjetkivna, a radovi koje objavljujem na Instagramu pomažu mi da oživim svoje maštarije i slavim svoje tijelo. Iako ne moram to raditi da bih se osjećala lijepom, za mene je to važan dio pokazivanja ljubavi prema sebi'', piše neobični Instagram model. Njezin fotografije koje odudaraju od objava tipičnih Instagram modela možete pogledati u galeriji.