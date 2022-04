Korisnici društvenih mreža imaju vrlo snažne emocije o izuvanju obuće.

Korisnik Twittera iz Srbije 25. je travnja postavio pitanje: ''Izuvanje obuće kad ulazimo u kuću, da ili ne? Moj odgovor je – DA!''. Njegovo jednostavno pitanje preraslo je u mali rat na društvenim mrežama u kojem su brojni korisnici izrazili svoje mišljenje

Dramatično stanje u bolnicama zbog korone: "Situacija me podsjeća na rat, bojim da će se samo pogoršati tijekom zime"

Dramatično stanje u bolnicama zbog korone: "Situacija me podsjeća na rat, bojim da će se samo pogoršati tijekom zime"

Među komentarima našli su se razni razlozi zašto ljudi skidaju ili ne skidaju obuću pa neki izuvanje prije ulaska u kuću smatraju higijenskim i profinjenim, a drugi primitivnim. Neke od komentara s društvenih mreža prenosimo u nastavku, a svakako nam recite i što vi osobno preferirate.

Kada staneš u govno pa ga razmazanog po đonu uneseš u svoju gospodsku kuću zanima me da li smrdi isto kao govno ili drugačije?

Izujem, operem đonove i tek tada stavim u ormarić.🤷‍♀️Za goste imam papuče. Jedino kad je slava ili neka proslava, mogu obuveni da uđu. Tada sklanjam tepihe i to je tako. Ja perem, sređujem tako da nemam nameru da to radim 100x godišnje. 🍀

Kod mene se gosti ne pozivaju na izuvanje nikada, jer mi je to stvar kulture i gostoprimstva! Neki žele da se izuju, ali ja ne mogu da im svima dam nove papuče, a nuđenje već korištenih, je po meni isto tako nekulturno, jer se gljivica candida, tako najlakše i direktno prenosi!

Uvek.

A gde treba da se izuvam i ne idem i to je to.

Kome se ne svidja ne zove me nit ja zovem.