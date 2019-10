Nevjerojatna prometna nesreća na kraju je spasila živote, ''anđeo čuvar'' pojavio se niotkuda.

Policija iz Phoenixa (SAD) objavila je snimku prometne kamere na kojoj je zabilježen neobičan sudar u kojem na kraju nitko nije teže stradao, iako je sve vodilo teškoj tragediji. Na snimci je zabilježen jureći Jeep kojim je upravljao pijani 23-godišnjak Ernesto Oveso kako juri kroz crveno svjetlo na raskrižju.

U tom trenutku cestu su prelazili roditelji s djetetom u kolicima, a Jeep je naletio tolikom brzinom da se nisu stigli snaći. Život im je u zadnji trenutak spasila 27-godišnja vozačica koja se svojim automobilom zabila u jureći Jeep i tako ga skrenula s putanje.

Policija je na Twitteru objavila snimku nesreće uz tekst: ''Anđeo u obliku automobila Chevy Cruz vjerojatno je spasio živote roditelja i djeteta koji su prelazili cestu. Nedužna vozačica bit će OK, a pijani vozač koji je prošao kroz crveno je uhićen."

Snimku nevjerojatne prometne nesreće koja je na kraju spasila živote svakako pogledajte u nastavku.

An angel in the form of a Chevy Cruz may have saved the lives of a couple pushing a stroller through a Phoenix crosswalk at 53rd Ave & Indian School.



The innocent driver will be OK. The red-light runner was arrested for DUI. pic.twitter.com/Ypz8AQZrmi