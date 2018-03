U tamošnjem društvu djevojke doslovno nazivaju otpacima ako su navršile 28. godinu i još se nisu udale.

Što je čovjek stariji, to mu je teže naći partnera. Vrijedi to za sve dijelove svijeta, međutim ako ste mislili da u ovim krajevima planeta vladaju predrasude vezane za osobe koje su navršile tridesetu i još uvijek su same, zaprepastit će vas kako se prema ljudima iz te kategorije odnose u Šangaju.

U svijet tamošnjih samačkih muka uvela nas je 34-godišnja Guo Yingguang, koja je hrabro posjetila jedan gradski park u kojemu se iz vikenda iz vikend dogovaraju brakovi.

Tu takozvanu bračnu tržnicu uglavnom posjećuju roditelji koji za svoje sinove i kćeri traže čim bolje partnere, a terminologija kojom se služe gotovo je identična onoj koju koriste kupci rabljenih automobila na sajmu na zagrebačkom Hreliću.

"Lijepa si kuća, ali si zbog godina više poput stana u predgrađu", kazao joj je jedan muškarac, dok je drugi pak ispred njega otvoreno govorio o tome kako ne valja kada je žena "preeducirana".

"Ženska vrlina leži u nedostatku njezina znanja", rekao je mrtav-hladan ispred nje, referirajući se pri tome na činjenicu da je magistrirala.

Izuzev uvredljivih rečenica, Gou se suočila i s pregršt sažaljivih pogleda, a najbolniji udarac vjerojatno joj je zadao čovjek koji ju je pokušao uvjeriti da nema nikakve šanse naći muškarca jednom kada navrši 35.

Srećom po djevojku koja je svojedobno studirala umjetnost u Londonu i koja tečno govori engleski, brojke u Kini ipak joj idu u prilog jer trenutačno na 118 Kineza ide 100 Kineskinja, što statistički gledano otkriva da je preko 200 milijuna muškaraca u Kini bez partnerice.

Naravno, predrasude su u toj zemlji sasvim drugi dio problema, pa ostane li u domovini, morat će se nekako naučiti živjeti s ponižavajućom titulom otpatka.

A tako tamo "časte" baš sve žene koje su proslavile 28. rođendan bez prstena na ruci.