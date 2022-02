Rupa se otvorila baš na parkirnom mjestu i progutala auto.

Društvenim mrežama kruži snimka nezgoda koja se odigrala u Mumbaju, a koju su zabilježile obližnje kamere. Na snimci se vidi automobil kako propada u rupu koja se otvorila na parkirnom mjestu nakon obilne kiše i poplava.

Na svu sreću, u automobilu nije bilo nikoga, a prizor koji je šokirao vozača i slučajne prolaznike možete pogledati u nastavku.

#WATCH| Car sinks into the ground in Mumbai's #Ghatkopar amid heavy rainfall pic.twitter.com/i3bbmqaN6x