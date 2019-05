Pokušaj pripreme zdravog napitka završio urnebesnom katastrofom.

Pripremanje zdrave hrane ponekad zahtijeva puno posla, no jednostavno rješenje mogu biti i napitci od zdravih namirnica. Pripremanje takvih napitaka vrlo je jednostavno, no čak je i to previše posla za neke.

To je na vlastitoj koži iskusila žena čija je snimka postala hit na internetu jer je zaboravila žlicu u sokovniku. To je prouzročilo eksploziju koja je zaprljala cijelu kuhinju, a posljedice možete pogledati u nastavku.