Led ne diskriminira pa na njemu padaju baš sve generacije.

Skliske površine mogu iznenaditi baš sve, od mladih do starih, a to dokazuje i snimka na kojoj su zabilježeni padovi svih članova obitelji. Mama, tata i kći izašli su iz automobila i uputili se u dom preko zaleđenog prilaza, no na kraju su svi pali.

Prvo je pala kći koja se rasplakala i požalila majci na pad, a mama je iz nekog razloga otišla na "mjesto nesreće" i sama postala žrtva skliskog prilaza. Njoj je u pomoć priskočio tata pa je i on pao. Snimku skliskog prilaza koji kosi sve bez diskriminacije možete pogledati u nastavku.