Djevojka je pokušala skočiti s krova u bazen, no na putu joj se ispriječila nadstrešnica.

Jasmine Rodriguez objavila je snimku s proslave američkog Dana nezavisnosti koja se odigrala 4. srpnja, a na snimci je zabilježila djevojku koja je pokušala skočiti s krova u bazen. Djevojka se pokolebala u zadnji trenutak i pokušala stati, no to joj nije uspjelo pa je na putu do bazena udarila nadstrešnicu.

Od siline udarca okrenula se u zraku, a nakon pada u bazen digla je ruke signalizirajući da je dobro. Djevojka na svu sreću nije pretrpjela teže ozljede, već se samo natukla, a snimku bolnog pada koju je do sada pogledalo više od 11 milijuna ljudi možete pogledati u nastavku.

it got deleted twice on tik tok but.. this was my 4th of July /: pic.twitter.com/1BtEzA0Mtv