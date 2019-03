Izgleda da postoji jednostavan način jedenja ananasa kojeg smo svi preskočili.

Jedenje ananasa nekima predstavlja velik izazov, no jedna snimka koja se širi društvenim mrežama pokušava dokazati da postoji jednostavan način konzumiranja ove slasne namirnice.

Jesmo li cijelo vrijeme krivo jeli ananas, svakako provjerite u snimci koja demonstrira kako bismo ga zapravo trebali jesti.

Im sorry but what the actual fuck 😨 pic.twitter.com/DYaDoGMe7i