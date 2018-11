Mladić je u knjižnici gledao pornografiju, a sada je i on naučio da to nije pametna ideja.

Twitterom se širi video kojeg je snimila dadilja koja je odvela dvije djevojčice koje je čuvala u knjižnicu. Tamo su vidjele mladića koji je sjedio za stolom s naočalama za virtualnu stvarnost i slušalicama koje je zaboravio uključiti.

Zbog toga su svi čuli da gleda porniće, zbog čega je njegovu zabavu na kraju prekinula zaposlenica knjižnice. Mladić je istog trena istrčao kao muha bez glave, a snimku neopreznog mladića koji je zaglavio u virtualnoj stvarnosti pogledajte u nastavku.

Okay so I took my 7 and 9 year old nannying girls to the library and this guy was watching porn in his virtual reality but didn’t know his headset wasn’t connected🤣. I connected the next part when the librarian confronted him pic.twitter.com/GVgeSIUFhH