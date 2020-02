Postoji urnebesna podjela između pasa, u koju se ubraja vaš ljubimac?

Vlasnici pasa sigurno će vrlo lako moći svrstati svoje ljubimce u jednu od dvije skupine prikazane u urnebesnoj snimci koja na Twitteru ima oko deset milijuna pregleda. U njoj su snimljeni psi koji se entuzijastično igraju s vodom te psi koji samo mirno gledaju i osuđuju s pristojne udaljenosti.

Kontrast između šašavih i zaigranih pasa i njihovim nepomičnih kolega nasmijao je već milijune pa snimku svakako pogledajte u nastavku i recite nam u koju skupinu se ubraja vaš pas.

Here we have two types of dogs pic.twitter.com/wSEXGjXV4b