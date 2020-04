Muškarac je namočio ruke dezinficijensom i prekrižio se kao da ulazi u crkvu.

Društvene mreža obišla je snimka muškarca koji pri ulasku u trgovine namoči ruke sredstvom za dezinfekciju, a onda klekne i prekriži se kao da ulazi u crkvu. Na Facebooku se kasnije javio Damir Jakšić, nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću u Vinkovcima, te potvrdio da je on na snimci i objasnio zašto se prekrižio.

U objavi je napisao: ''Jesam, ja sam ovo prekjučer napravio na ulazu u Kaufland u Vinkovcima. Nije to bilo ni u kakvoj zloj namjeri niti da bih se izrugivao s vjerom jer ja sam vjernik od malih nogu, kako su me roditelji odgojili.

Taj dan sam stajao ispred Kauflanda u redu negdje oko pola sata možda i više te sam bio cijelo vrijeme zaokupljen svojim mislima. Na ulasku u trgovinu stoji sredstvo za dezinfekciju i meni je to djelovalo kao sveta voda na ulasku u crkvu te sam se smočivši ruke nekontrolirano prekrižio. Je li to bilo nekakva nostalgija za crkvom i odlaskom na misu, je li to bila nekakva Božja volja ili nekakav znak, to prosudite sami.”

Snimku koja je obišla društvene mreže i mnogima popravila dan svakako pogledajte u nastavku, nadamo se da će oraspoložiti i vas.