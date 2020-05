Sjetila se da je ostavila bananu u uredu, a banana ju je dočekala nakon 9 tjedana.

Koronavirus je stigao iznenadno pa ga je većina ljudi dočekala potpuno nespremna. To znaju svi oni koji su odjednom morali početi raditi od kuće pa su zaboravili što su sve ostavili u uredskom prostoru. Jedna od njih je žena iz Škotske koja je nedavno na Twitteru objavila da joj je u uredskoj ladici ostala banana... prije 9 tjedana.

To joj je palo na pamet nekoliko dana prije povratka na posao, a kad se konačno vratila u ured, imala je što vidjeti. Snimku banane zarobljene 9 tjedana u ladici objavila je na Twitteru, a možete je pogledati u nastavku.

Deleted last video just incase Gwen Staffani sued me. Just imagine the song * This shit is bananas B-A-N-A-N-A-S* in your head as I dramatically open the drawer k?



The unknown was killing me so I've drove to work to see wit the damage was. I present...a 9 week old banana. pic.twitter.com/M6w1Jv3MqV