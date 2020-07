Medvjedići im ušetali u dom i napravili nered, a vlasnici su mogli samo gledati i čekati.

Ljudi koji žive na Aljasci znaju da ne smiju ostavljati otvorena vrata svojih domova jer im u svakom trenutku u kuću mogu ušetati medvjedi, no povremeno to zaborave i ostave otvorena vrata pa dobijemo snimke poput one koju prenosimo u nastavku.

U opisu snimke stoji da su kroz stražnja vrata kuće ušetali medvjedica i tri medvjedića, a kad su se u kuću vratili vlasnici koji su bili u dvorištu, medvjedica je pobjegla, dok su tri mladunca ostala u kući.

Medvjedići su također pokušali izaći kroz zatvorena klizeća vrata i kuhinjski prozor, a kako im ti nije uspijevalo, slučajno su porazbijali sve što im se našlo na putu. Dva medvjedića na kraju su uspjela otvoriti klizeća vrata pa su sva tri izašla i pridružila se mami koja ih je čekala ispred kuće.

Vlasnici doma odahnuli su kad su vidjeli da se obitelj medvjeda udaljava od njih. Snimku cijele situacije objavili su na društvenim mrežama, a možete je pogledati u nastavku.