Gledatelji su imali što vidjeti kad se ona javila u eter.

Mnogi se teško nose s radom od kuće, no još je teže onima koji su zbog pandemije ostali bez posla. Takvi su gostovali u emisiji BBC-ja posvećenoj problemima nezaposlenosti za vrijeme pandemije, a jedna od gošća bila je i Yvette Amos, čije se ime vrlo brzo proširilo društvenim mrežama.

Naime, njezina pozadina izazvala je veselje kod mnogih koji su gledali emisiju jer je na policama ugostila i poveću igračku za seks. Kadar iz emisije u kojoj se vidi zanimljiva igračka na Twitteru je podijelio novinar Grant Tucker, uz opis: ''Možda najbolja pozadina na BBC-ju. Uvijek provjerite police prije nego što se pojavite u eteru''.

Na društvenim mrežama povela se rasprava o tome što je zapravo na polici jer su neki rekli da je možda riječ o svijeći ili skulpturi koja bi trebala biti humoristična. Neki gledatelji spekulirali su da je penis u eteru završio greškom, dok drugi misle da je namjerno postavljen na vidljivo mjesto kako bi malo oraspoložio naciju.

Isječak iz emisije u kojem se vidi zanimljivi rekvizit na polici možete pogledati u nastavku pa pokušajte dokučiti koja je zapravo tajna ove pozadine.

Perhaps the greatest guest background on the BBC Wales news tonight. Always check your shelves before going on air. pic.twitter.com/RK6GCiFuHk