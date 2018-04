Mladić je u stanju grogiranog boksača pokušao nastaviti nastup, ali ga je u naumu prekinuo član žirija.

Sudarshana Deshappriya, 32-godišnji šrilanski karatist, nokautirao je samog sebe tijekom tijekom nastupa u premijernoj sezoni tamošnje inačice Supertalenta.

Nesretni je mladić nastojao sucima pokazati koliko je izdržljiv i čvrst, pa na vrlo bolan način spoznao kako je crijep ipak tvrđi od njegove glave.

Tek što se opalio po čelu, Deshappriya se prevrnuo na pod, s kojega su ga nakon nekoliko sekundi odgode pridignuli njegovi pomoćnici.

Da bi priča bile time bizarnija, karatist je u stanju grogiranoga boksača pokušao nastaviti nastup, ali ga je u tom naumu naposljetku prekinuo član žirija, glumac Jackson Anthony.

Zanimljivo, Deshappriya je unatoč fijasku prošao u sljedeći krug uz dva glasa "za", u prvom redu stoga što je takav "samoisprebijan" pokušao dovršiti točku.

We get ‘Sri Lanka’s got talent’ for the first time and this is what we have to show for it pic.twitter.com/9oxyXvpFuV