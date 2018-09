Jack je još jedan dokaz da su godine samo broj i ne mogu sputati pustolovni duh.

Jack Reynolds već drži dva Guinnessova rekorda, onaj za najstariju osobu koja se prvi put tetovirala (to je odradio sa 104 godine) te za najstariju osobu na vlaku smrti (105 godina). Nedavno se odlučio oboriti i treći rekord pa je sa 106 godina postao najstarija osoba koja je vozila zipline.

Jack je za obaranje rekorda otišao u Cumbriju (Velika Britanija) gdje se vozio ziplineom dugim 400 metara, na visini od 60 metara, a u vožnji je dosegao brzinu od 65 kilometara na sat. Jack je pritom skupio i novac za humanitarnu udrugu posvećenu osobama koje su doživjele moždani udar.

Njegov podvig dokumentirala je ekipa emisije Good Morning Britain, a hrabrog muškarca u najboljim godinama na djelu možete pogledati u nastavku.

It's official! 🎉

106-year-old Jack Reynolds is now in the Guinness Book of World Records as the oldest person to ride zip wire.



This is the moment he set that record. Jack, you are our hero! 👏 pic.twitter.com/1LGG3kmDav