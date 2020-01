Talentirana djevojčica proslavila se talentom, ali i nevjerojatnim entuzijazmom.

Nandi Bushell iz Ipswitcha (Velika Britanija) ima tek 9 godina, no već je poznata po cijelom svijetu zbog svoje nevjerojatne vještine na bubnjevima. Nedavno je njezina snimka obrade pjesme ''No One Knows'' grupe Queens of the Stone Age postala hit na društvenim mrežama, a u nastavku možete provjeriti i zašto.

Nandi je bubnjeve počela svirati s četiri godine, a u gostovanju kod Ellen DeGeneres objasnila je da ju je na sviranje bubnjeva inspirirao Ringo Starr: ''Jedne subote radili smo palačinke i u pozadini su svirali Beatlesi pa sam vidjela bubnjeve i odmah ih poželjela svirati''.

Zlobni jezici mogli bi primijetiti da je njezino sviranje možda najveći obol koji je bubnjarstvu podario Ringo Starr, a nevjerojatno talentiranu djevojčicu svakako pogledajte u nastavku.