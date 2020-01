Djecu je ponekad teško navesti da priznaju svoje nepodopštine, no jedan tata ima odličnu metodu.

Svim roditeljima poznata je situacija u kojoj djeca ne žele priznati da su napravila nešto loše, no jedan tata ima metodu koja se pokazala vrlo efikasnom. On je ispitivao svojeg trogodišnjeg sina je li pošarao tepih, no nije uspio izvući očitu istinu od njega.

Onda je promijenio taktiku i rekao da je crtež na tepihu odličan, pa je sin preuzeo odgovornost za remek-djelo. Urnebesno priznanje možete pogledati u nastavku pa provjerite djeluje li ova metoda i na vašim mališanima.