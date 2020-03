Ljudi mogu biti čudesni kada se u obračunu ujedine u kriznim situacijama i zajednički bore protiv nevolja.

Uvijek je lijepo vidjeti kada se ljudi zajedničkim silama bore protiv nevolja pa su nedavno svijet oduševile snimke iz Italije na kojima ljudi u izolaciji zajednički pjevaju s balkona. Prizori su inspirirali i druge nacije da se okušaju u pjevanju s balkona, no na društvenim mrežama pojavio se i skeč iz Njemačke koji je nasmijao ljude na društvenim mrežama do suza.

U šaljivom videu snimljen je muškarac koji na balkonu počne pjevati pjesmu ''99 luftballons'', a susjedi mu tobože počnu vikati da ušuti jer je podne i treba se pridržavati kućnog reda te da će mu pozvati policiju. Snimke iz Italije, ako i urnebesni video iz Njemačke možete pogledati u nastavku.

Sicily has figured out this whole self-isolation thing.#COVID19 #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/93whPVtQcR