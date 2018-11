Izazovnim plesom je pokušala odvući pažnju dečku s igrice, no nije joj uspjelo.

Ljubitelji igara ponekad su toliko usredotočeni na igranje da im baš ništa ne može odvući pažnju. To se može manifestirati već u najranijoj dobi kad ne čuju pozive na večeru ili potpuno zaborave razgovore koje su automatski odradili s ukućanima.

S godinama se usredotočenost toliko istrenira da im je gotovo nemoguće skrenuti pažnju sa zadatka kojim se bave, a to je naučila i djevojka iz videa. Ona je pokušala odvući pozornost svojem dečku plesom u donjem rublju, no izgleda da je on prekaljeni "gamer" pa joj to nije uspjelo.

Njezin izazovni ples i njegova mlaka reakcija dobro su nasmijali publiku, a snimku možete pogledati u nastavku.