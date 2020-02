Mnogi su se iznenadili kada su shvatili da nije riječ o podvali, ali onda je uslijedilo još jedno iznenađenje.

Društvenim mrežama ovih dana kruži ''NASA-in izazov'' prema kojem je NASA navodno objavila da je 10. veljače jedini dan u godini kada metle mogu stajati samostalno. Mnogi su iskušali ovu teoriju i iznenadili se kada su shvatili da im metle stvarno mogu samostalno stajati.

No razočaranje je uslijedilo kada su se u razgovor upleli i pravi znanstvenici iz NASA-e te poručili da metla može stajati svaki dan u godini te da to ovisi isključivo o vrsti metle i njezinu težištu, a nema nikakve veze s mjesečevim mijenama i ostalim izmišljenim razlozima zbog kojih je 10. veljače navodno poseban dan.

Neke od ljudi koji su nasjeli na ovaj izazov 10. veljače možete pogledati u nastavku, a još uvijek nije kasno provjeriti može li isto i vaša metla ili je ipak napravljena za čišćenje, a ne za samostalno stajanje.

Okay so NASA said today was the only day a broom can stand up on its own because of the gravitational pull...I didn’t believe it at first but OMG! 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/M0HCeemyGt — mk (@mikaiylaaaaa) February 10, 2020

HOW IS THIS BROOM STANDING !!!! I NEED ANSWERS @NASA pic.twitter.com/dqX7Dszu6Z — Tory Lanez (@torylanez) February 11, 2020

Pajama broom challenge 😂 What are you doing on a Monday Night?! #broomchallenge pic.twitter.com/1DU7q9bZp4 — Paula Abdul (@PaulaAbdul) February 11, 2020

Tried that broom 🧹 thing and it worked lol i had to make a video 😂😂😂 #broomstickchallenge pic.twitter.com/zFdybPDmeE — X the God (@TheLegacyX_33) February 11, 2020

My mom was not having it with the broomstick challenge 😂😂 #thebroomchallenge #broomstickchallenge pic.twitter.com/jGAmZj9zZk — Nefertiti (@_Nefertitixo) February 12, 2020

I can no longer handle her! Someone please come get my mom lmaoooo! #broomstickchallenge pic.twitter.com/bNBNajh6WB — Zack jarque (@JarqueZackary) February 12, 2020

🧹 ¯_(ツ)_/¯



Astronaut Alvin Drew and scientist Sarah Noble respond to the #BroomstickChallenge, showing that basic physics works every day of the year — not just February 10th. pic.twitter.com/4TTbI3mvzd — NASA (@NASA) February 11, 2020

NASA said today that the polarity of the earth should keep it standing still



Shit works😂😂 #broomstickchallenge خرب انه pic.twitter.com/DGl3yX03Zy — ✨ (@iraqiplug) February 11, 2020

Told my nigga about the #broomstickchallenge he didn't believe it. Look at him now 😭😭😭😭😭😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/5P5WxNaLxo — Khalil 🌠 (@jizzyofficial_) February 11, 2020