Zmija je na brzinu obavila kupovinu i prestravila ostale kupce.

Helaina Alati (25) iz Sydneyja neugodno se iznenadila kad ju je na polici u trgovini dočekala ogromna zmija. Piton je puzao policama, a nakon što se Helaina dobro prestrašila, uspjela se pribrati i snimiti zmiju.

Zmija je na kraju bezbolno uklonjena i puštena u divljinu, a kako se provela u trgovini, možete provjeriti u nastavku.

A sneaky snake has been spotted doing some essential shopping. 🐍



The python gave shoppers a fright at a Woolworths in #Glenorie.



Read more: https://t.co/j30tlsHjXL #9News pic.twitter.com/7Lw4wBMR0e