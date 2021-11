Srpski pravoslavni svećenik, monah Arsenije, preko noći je postao hit. Njegov savjet ženama koje se žale da ih muževi varaju proširio se poput vatre društvenim mrežama.

Monah Arsenije postao je glavna vijest u srpskim medijima i hit na društvenim mrežama. Naime, govoreći o muško-ženskim odnosima ispričao je kako mu se brojne žene žale da ih muževi varaju.

I onda podijelio savjet.

"Treba uvijek brinuti o izgledu da biste mu ili joj bili lijepi i privlačni. Ne samo za vrijeme upoznavanja i zabavljanja. Znate, vrlo često smo super i dotjerujemo se dok se zabavljamo, a nakon toga 'aj, zdravo!' On više ne obraća pažnju na sebe, ona se udebljala, raščupana... On pustio stomak, smrde mu noge, podriguje... do mnogo gorih stvari", kaže monah.

"Moramo voditi računa da smo uvijek privlačni. Meni dođu žene pa kažu: 'Vara me muž', a ona onako, sva nešto... Ja joj kažem: 'Pa, dotjeraj se malo, sestro. Budi privlačna...'", savjet je koji je oduševio društvene mreže.