View this post on Instagram

Inspiring or gross? 😆 💦 #givemeahug #doyourcardio . Make friends who will hug you in your sweatiest 👯‍♀️😆 Those are keepers @gleiceantonini 💕✨ . I don’t sweat, I leak🤷‍♀️😬 #santamonicastairs #sweatyhugs #getsweat #cardiolove #stairsworkout