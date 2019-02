Nikada ne znate na što ćete naići u Rusiji, a iznimka nisu ni QR kodovi na muzejima.

Na društvenim mrežama pojavio se video iz Rusije na kojem nekoliko Rusa pokazuje jednu od turističkih ponuda svojeg grada. Ovom su prilikom odlučili skenirati QR kod na muzeju, a na mobitelu im je osvanula stranica sa stvarno jedinstvenom turističkom ponudom.

Naime, momci su završili na stranici s oglasima za prostituciju, što obično nije uključeno u kulturnoj ponudi većine turističkih atrakcija. Snimku na kojoj je zabilježena zanimljiva pojava svakako pogledajte u nastavku.

QR codes on a museum lead to sites of prostitutes pic.twitter.com/ZaoBvUfVA6